سامسونغ توسع عائلة "A" بهاتف جديد

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد بمواصفات منافسة، سينضم لأسرة هواتف الفئة A التي اشتهرت بشكل كبير في العامين الماضيين.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الذي سيحمل اسم Galaxy A51 التجاري، سيأتي بشاشة OLED عالية الدقة بمقاس 6.5 بوصة، فيها ثقب صغير في قسمها العلوي مخصص للكاميرا الأمامية.

وسيزود هذا الهاتف بشريحتي اتصال، وماسحين لبصمات الأصابع، أحدهما على الواجهة الخلفية والآخر مدمج في الشاشة.

وسيعمل بمعالج Exynоs 9611 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير بميزة الشحن السريع.

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وكاميرته الأساسية ستزود بعدسة بدقة 32 ميغابيكسل، ومستشعر لقياس عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فمن المفترض أن تكون بدقة 24 ميغابيكسل، تعمل مع تقنية التعرف على الوجوه، أما سعره فمن المفترض أن يكون قرابة الـ 350 دولارا.

المصدر: 4APK