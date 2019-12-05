مدفيديف: روسيا بحاجة إلى تطوير قطاعي الإنترنت والذكاء الاصطناعي

تطرق رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أثناء مقابلة أجراها مع الصحفيين الإعلاميين الذين يمثلون 20 قناة تلفزيونية روسية إلى مسألة تطور قطاع الإنترنت والذكاء الاصطناعي في روسيا.

وقال إن شركة الإنترنت الروسية "ياندكس" لها دور كبير في تطوير اقتصاد الإنترنت الروسي، علما أن رأسمالها بلغ 850 مليار روبل. وازدادت أرباحها الصافية في الربع الأول للعام الجاري بنسبة 69% فبلغت 3 مليارات روبل. لكن تلك الشركة بحاجة "حسب مدفيديف" إلى ضبط وتنظيم خفيفين من جانب الحكومة الروسية.

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وقال إن قيمة أسهمها صارت تنخفض بشكل سريع بمجرد أن بدأ البرلمان الروسي يناقش مشروع قانون بشأن فرض قيود على مساهمة شركات أجنبية في الموارد المعلوماتية الروسية. لكن بعد أن وصلت الشركة والحكومة إلى حل وسط يرضي كلا الجانبين عادت الأوضاع، حسب مدفيديف، إلى مجراها الطبيعي.

وشدد مدفيديف على ضرورة ضبط نشاط الشركات العاملة في مجال التقنيات العالية، مشيرا إلى أن عملية الضبط والتنظيم هذه يجب أن تكون ذكية.

وقال مدفيديف مجيبا عن سؤال موجه إليه بشأن احتمال حجب يوتيوب قال إن أحدا لا يسعى إلى حجب يوتيوب أو فرض قيود على عمله في روسيا. أما الخطوات التي تتخذها الحكومة الروسية فإنها ترمي، حسب رئيس الحكومة، إلى حماية الإنترنت الروسي من أي تدخل أجنبي والحيلولة دون فصله عن شبكة الإنترنت العالمية.

وتطرق مدفيديف في ختام مقابلته إلى مسألة تطور الذكاء الاصطناعي في روسيا حيث قال إن سوق هذا القطاع تقدر العام الجاري بملياري روبل. وتتوقع وزارة الاتصال أن يرتفع هذا المعدل بحلول عام 2024 إلى 160 مليار روبل (نحو 2.5 مليار دولار).

المصدر: فيستي