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ميزة جديدة قد تظهر في "إنستغرام"

العالم الرقمي و Social media

ميزة جديدة قد تظهر في
Reuters FW1F/Lisa Shumaker
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اكتشفت المهندسة والمدونة الشهيرة، جيين ونغ، ميزة جديدة بدأت "إنستغرام" باختبارها عند بعض مستخدمي تطبيقها.

وقالت ونغ في تغريدة لها على تويتر:"إن إنستغرام تختبر الاهتزاز عند الإعجاب"، وأوضحت في  تغريدة أخرى "أن قصدها بالاهتزاز عند الإعجاب هو رد الفعل الذي تصدره شاشة الهاتف عند الضغط على أيقونة الإعجاب على إنستغرام، حيث تصدر هزة خفيفة".

وأشارت إلى أن هذه الميزة "ستمنح المستخدمين الشعور بالرضا وتمنحهم شعورا مماثلا كما لو أنهم حصلوا على إعجابات على منشوراتهم".

وتفاوتت ردود الفعل على تغريدة ونغ، فالبعض رحب بهذه الخطوة، وآخرون أشاروا إلى أنهم لا يرغبون بأن تهتز هواتفهم مع ضغط زر الإعجاب.

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وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الميزة كانت قد ظهرت في تطبيق "فيسبوك" المخصص للعمل على هواتف آيفون.

كما تمنح هواتف آيفون أيضا ميزة "رد الفعل اللمسي" المشابهة التي تتسبب باهتزاز الشاشة بطريقة معينة عند لمسها بطرق مختلفة، وتسعى غوغل أيضا لإدخال هذه الميزة إلى الهواتف الذكية العاملة بأحدث أنظمة أندرويد.

المصدر: وكالات

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