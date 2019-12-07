تسريبات تكشف عن هاتف هواوي القادم

سربت مواقع متخصصة بشؤون التقنية معلومات وبيانات تتعلق بهاتف Nova 6 SE الذي تعتزم شركة هواوي طرحه في الأسواق قريبا.

ومن المفترض أن يحصل هذا الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة بحجم 6.4 بوصة، بدقة عرض+FHD، فيها ثقب صغير في قسمها العلوي مخصص للكاميرا الأمامية.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون بأربع عدسات ودقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية 16 ميغابيكسل.

وسيعمل بمعالج Кirin 810 ثماني النوى، فيه نواتان من نوع ARM Cоrtex-A76 بتردد 2.27 غيغاهيرتز، و6 من نوع ARM Cоrtex-A55 بتردد 1.88 غيغاهيرتز، وسيزود هذا المعالج بمسرع ARM Mаli-G52 MP6 GPU.

وسيحصل على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، مزودة بخاصية الشحن السريع عبر شاحن (40 واطا)، ونظام تشغيل Andrоid 10.

المصدر: 4apk