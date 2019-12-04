أمازون تسهل عمل الأطباء بتقنية مميزة

أعلنت شركة أمازون مؤخرا عن تحديث خدمة Amazon Transcribe لتشمل دعم المصطلحات الطبية.

وأوضح الخبراء أن تعديل هذه التقنية وإطلاق ما يسمى Amazon Transcribe Medical سيسهل عمل الأطباء بشكل ملحوظ وسيختصر الوقت الذي يضيعونه في ملء الاستمارات والسجلات الطبية.

وتتركز فكرة الميزة على تحويل الكلام إلى نصوص مكتوبة وترقيم تلك النصوص بالفواصل والنقاط اللازمة، إذ يمكن للطبيب استعمال تلك النصوص في ملء الاستمارات أو سجلات الطوارئ أو السجلات الطبية للمريض.

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وقالت أمازون :إن الخدمة أيضا متوافقة مع قانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة الأمريكي، وتتوافق مع احتياجات المستخدمين، ولن يضطر الطبيب لدفع رسوم مسبقة لاستعمالها بل سيدفع فقط مقابل ما يستهلكه من خدمات.

وتأتي هذه الميزة في الوقت الذي تعمل فيه أمازون على تطوير العديد من التقنيات المتعلقة بالصحة والمجال الطبي، إذ أطلقت منذ مدة خدمة "التداوي" لمساعد Alexa الصوتي، والتي ترسل تذكيرات للمستخدمين بمواعيد تناول الأدوية.

المصدر: وكالات