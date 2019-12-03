برمجيات حماية البيانات تطبق في الصناعة الدفاعية الروسية

منحت وزارة الدفاع الروسية برمجيات BAUM الروسية الخاصة بتخزين البيانات ترخيصا باستخدامها في روسيا.

وقال ناطق باسم شركة Astra Linux المصنعة للبرمجيات إن الترخيص هو أول قرار وزاري يخص أنظمة تخزين البرمجيات وإنه اتخذ في إطار مبادرات الحكومة الروسية الخاصة بالحد من شراء البرمجيات الأجنبية بغية ضمان أمن البنية التحتية المعلوماتية الروسية.

وأشار الناطق إلى أن نظام التشغيل Astra Linux Special Edition الوطني الروسي مسؤول عن حماية البيانات من اختراق غير مصرح به بواسطة وسائل داخلية. أما برمجيات " بي تي كاب باوم" فتتحمل مسؤولية تخزين البيانات مباشرة.

وجاء في بيان نشرته شركة Astra Linux المصنعة للبرمجيات على موقعها الإلكتروني إن الحصول على شهادة الترخيص تدل على أن منظومة تخزين البيانات في نظام التشغيل الوطني الروسي يمكن أن تستخدم في الأنظمة المعلوماتية للمرافق الإنتاجية الدفاعية الروسية وغيرها من أنواع البنية التحتية المعلوماتية السرية.

ومن مميزات برمجية "باوم" الروسية هي الإنتاجية العالية والتعامل معها باللغة الروسية والأمانة والصمود أمام الأعطال والأخطاء بفضل ازدواجية كل مكوناتها.

المصدر: زاشيشات روسيا