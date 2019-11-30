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سامسونغ تطلق تطبيق "بث الألعاب" إلى الهاتف

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطلق تطبيق
삼성전자 뉴스룸 [Samsung Newsroom]
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mt4g

أطلقت سامسونغ تطبيقا جديدا يمكن المستخدمين من بث ألعاب الفيديو من الحاسب إلى هواتف Galaxy الذكية.

ويوفر تطبيق PlayGalaxy Link الجديد إمكانية وصل الحاسب بهواتف Galaxy عبر شبكات Wi-Fi أو شبكات 4G أو5G، مع القدرة على نقل البيانات بسرعة عالية جدا مع زمن تأخير بسيط، ما يمكن المستخدم من الاعتماد على الهاتف الذكي كأداة للتحكم بالألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو المشغلة على الحاسب.

ويتوافق هذا التطبيق مع الحواسب المزودة بمعالجات Intel Core i5 أو المعالجات الأكثر تطورا، والتي فيها ذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR4 ومعالج رسوميات NVIDIA GTX 1060 أو AMD Radeon RX550 أو معالجات الرسوميات الأكثر تطورا.

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وسيعمل هذا التطبيق مع هواتف Galaxy Note 10 وGalaxy S10 بجميع نماذجها حاليا، ومن المتوقع أن يصبح متاحا في ديسمبر المقبل لهواتف Galaxy Fold وGalaxy S9 و Galaxy Note 9 وGalaxy A90.

المصدر: فيستي

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