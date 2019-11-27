أعلنت هواوي في شنغهاي مؤخرا عن مجموعة جديدة من الأجهزة الإلكترونية، من ضمنها حواسب لوحية وشخصية وأجهزة تلفاز متطورة وسماعات منزلية ذكية.

هواوي تكشف عن حواسب وأجهزة ذكية متطورة

أعلنت هواوي في شنغهاي مؤخرا عن مجموعة جديدة من الأجهزة الإلكترونية، من ضمنها حواسب لوحية وشخصية وأجهزة تلفاز متطورة وسماعات منزلية ذكية.

حواسب MateBook:

أعلنت الشركة عن حاسبين جديدين من هذه الفئة، مزودين بشاشة بمقاس 14 و15.6 بوصة، بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، تزن النسخة الصغيرة منها 1.38 كلغ فقط، والنسخة الأكبر نحو 1.62 كلغ.

وزودت الشركة هذه الأجهزة بمعالجات Intel Core i5/i7 من الجيل العاشر، ومعالج AMD Ryzen 5، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce MX250، ومنفذ USB 3، ومنفذ USB 2.0، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

كما زودت بقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8/16 غيغابايت، ونظام تشغيل "ويندوز-10".

كما زودت بقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8/16 غيغابايت، ونظام تشغيل "ويندوز-10".

مساعد Sound X المنزلي الذكي:

طورت هواوي هذا المساعد ومكبر الصوت المنزلي الذكي بالتعاون مع شركة Devialet الفرنسية للصوتيات، وزودته بنظام صوت محيطي مع مكبرات Subwoofer 3.5-inch باستطاعة 60 واطا.

ويمكن التحكم به عن بعد عبر الأوامر الصوتية، كما يمكن مقارنته مع الأجهزة الذكية عبر تقنية NFC، كما يعمل بمعالج Mediatek MT8518 بتردد 1.5 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول 512 ميغابايت.

المصدر: وكالات