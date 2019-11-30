كاسبيرسكي تكتشف ثغرات خطيرة في أنظمة VNC

اكتشف باحثون من شركة كاسبيرسكي الشهيرة المتخصصة بأمن المعلومات ثغرات برمجية خطيرة في أنظمة VNC المستخدمة مع الحواسب.

ويشير الخبراء إلى أن تلك الثغرات قد تؤثر على آلاف الحواسب حول العالم كون أنظمة VNC تعتبر من أشهر البرمجيات المستخدمة للوصول من جهاز لآخر عن بعد باستخدام بروتوكولات RFB للتخزين المؤقت.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فقد اكتشف الخبراء في كاسبيرسكي نحو 37 ثغرة برمجية قد تشكل خطورة على الحواسب حول العالم بعد أن درسوا أكثر أنظمة VNC شيوعا مثل LibVNC وUltraVNC وTurboVNC، وتم نقل المعلومات حول هذه الثغرات إلى المطورين المعنيين لمعالجة هذه الثغرات.

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وللوقاية من هذه الثغرات يوصي الخبراء في كاسبيرسكي باتباع عدة تدابير، كالتدقيق في استخدام أدوات التطبيقات ونظام الإدارة عن بعد المستخدمة في الشبكات الصناعية، وإزالة جميع أدوات التحكم عن بعد غير الضرورية من أجهزة الحاسب، والحرص على تحديث برمجيات الحماية باستمرار، وتجنب الاتصال بخوادم VNC غير المعروفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء في كاسبيرسكي كانوا قد اكتشفوا منذ مدة أيضا ثغرة برمجية في متصفح Chrome الشهير يمكن استغلالها للوصول إلى بيانات الحواسب.

المصدر: وكالات