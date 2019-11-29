هواتف هواوي Mate 30 الجبارة تصل أسواق الشرق الأوسط

أعلنت هواوي عبر موقعها الخاص بدولة الإمارات العربية عند بدء التسجيل لشراء هواتف Mate 30 التي انتظر الكثيرون ظهورها في أسواق الشرق الأوسط.

وبهذا الإعلان تكون دولة الإمارات أول بلد في الشرق الأوسط تصل إليه تلك الأجهزة التي باعت هواوي منها نحو 7 ملايين قطعة حتى الآن رغم الصعوبات والعقوبات الأمريكية التي واجهتها.

وكتب هواوي على موقعها في الإمارات "كن أول من يمتلك HUAWEI Mate 30 Pro 4G.. سجل اهتمامك ابتداء من 1 ديسمبر واحصل على فرصة للشراء".

وسيحصل كل من يسجل على هذا الهاتف على عروض مغرية تتضمن 1 سنة+ سنة تمديد ضمان، وسنة كفالة لحماية الشاشة، إضافة لغطاء حماية مع شاشة عرض ذكية، وشاحن سيارة لاسلكي SuperCharge.

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ويأتي هذا الهاتف بشاشة OLE D بمقاس 6.62 بوصة وأبعاد "19.5:9"، ونظام تشغيل Android 10 مع واجهات EMUI 10 ، إضافة لمعالج Kirin 990 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.

أما كاميرته الأساسية فأتت بقدرات تصوير فائقة، بثلاث عدسات بدقة (40+16+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

المصدر: وكالات