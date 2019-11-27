Vivo الصينية تنافس سامسونغ بهاتف جديد

استعرضت شركة Vivo هاتفا بمواصفات ممتازة وسعر مقبول يتوقع أن يصبح المنافس الأقوى لهواتف سامسونغ الذكية من الفئة المتوسطة.

وجاء هاتف U20 الجديد بهيكل أنيق من المعدن والبلاستيك والزجاج، مزود بشاشة مميزة بمقاس 6.53 بوصة، ودقة عرض (2340/1080)، فيها ثقب صغير بمنتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

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وزودته Vivo بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS / GLONASS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ Micro USB للشحن ونقل البيانات.

وحصل على معالج Snapdragon 675 ثماني النوى، بتردد يصل إلى 2.0 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adreno 612، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.

المصدر: 4apk