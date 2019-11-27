تحذيرات من برمجيات خطيرة تهدد الحواسب!

حذر الخبراء في مايكروسوفت من انتشار برمجيات خبيثة تهدد الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز، يستغلها المهاجمون لتحقيق مكاسب مادية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن البرمجيات الخبيثة المسماة بـ Dexphot قد بدأت بتهديد الحواسب منذ أكتوبر 2018، لاستغلال تلك الأجهزة في مجالات العملات الرقمية.

وتوضح الإحصائيات أن انتشار تلك البرمجيات وصل إلى ذروته منتصف شهر يونيو الفائت، حيث أصابت شبكاتها نحو 80 ألف حاسب، لكنها بدأت بالانحسار بشكل يومي بعد أن اتخذت مايكروسوفت إجراءات مضادة لتحسين اكتشافها ومكافحتها.

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وتبعا للخبراء فإن تلك البرمجيات قد تصل إلى الحواسب التي كانت مصابة ببرامج ضارة من قبل كبرامج ICLoader، التي تخترق الحواسب دون علم المستخدم.

والخطير في برمجيات Dexphot أيضا هو أنها تعمل دائما على تغيير آثارها في الأجهزة، ويمكن لمشغليها تغيير أسماء الملفات في أنظمة الحواسب، فضلا عن أنها معقدة بشكل كبير ما يصعب عملية رصدها.

المصدر: وكالات