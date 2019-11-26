 
مباشر

سوني تتحدى سامسونغ وآبل بأقوى هواتف Xperia

العالم الرقمي و Social media

سوني تتحدى سامسونغ وآبل بأقوى هواتف Xperia
Reuters SD/PKP/FW1/Global Pixdesk/KC
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ms9q

أكد موقع 4apk الروسي المتخصص بشؤون التقنية أن سوني تستعد لإطلاق نموذج جديد من هواتف Xperia، ليكون أحد أقوى منافس في عالم الأجهزة الذكية.

وتبعا للتسريبات سيحصل الهاتف الجديد على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار بأبعاد (167/72.1/9.2) ملم، مزود بشاشة 4K HDR OLЕD بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض عالية (3840/1644) بيكسل.

وسيضم الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 865، أقوى معالجات الهواتف في الأسواق، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي LРDDR5 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

إقرأ المزيد
تسريب مواصفات هاتف هواوي القادم
تسريب مواصفات هاتف هواوي القادم

وسيحصل Xperia  الجديد على منفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، وقدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi 802.11ax و Bluetоoth 5.0.

ومن المفترض أن يزود بكاميرا أساسية رباعية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 108 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل بميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انقلاب عسكري في العراق واعتقالات للمسؤولين داخل المنطقة الخضراء.. ما صحته؟