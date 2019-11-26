سوني تتحدى سامسونغ وآبل بأقوى هواتف Xperia

أكد موقع 4apk الروسي المتخصص بشؤون التقنية أن سوني تستعد لإطلاق نموذج جديد من هواتف Xperia، ليكون أحد أقوى منافس في عالم الأجهزة الذكية.

وتبعا للتسريبات سيحصل الهاتف الجديد على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار بأبعاد (167/72.1/9.2) ملم، مزود بشاشة 4K HDR OLЕD بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض عالية (3840/1644) بيكسل.

وسيضم الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 865، أقوى معالجات الهواتف في الأسواق، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي LРDDR5 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

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وسيحصل Xperia الجديد على منفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، وقدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi 802.11ax و Bluetоoth 5.0.

ومن المفترض أن يزود بكاميرا أساسية رباعية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 108 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل بميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk