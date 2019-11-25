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تسريب مواصفات هاتف هواوي القادم

العالم الرقمي و Social media

تسريب مواصفات هاتف هواوي القادم
youtube/ TechZG
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ms58

سرّبت مواقع مختصة بشؤون التقنية بعض مواصفات الهاتف الجديد الذي تعتزم شركة هواوي طرحه قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم nova 5T Pro، وسيشبه في تصميمه nova 5T الذي كشفت عنه الشركة مؤخرا.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة بمقاس 5.5 بوصة، فيها ثقب صغير في زاويتها العليا من الجهة اليسرى مخصص للكاميرا الأمامية.

كما سيحصل الجهاز على معالج Kirin 980  ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، ونظام تشغيل "أندرويد-9".

تسريب مواصفات هاتف هواوي القادم
youtube/ Mary Bautista
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أما الكاميرا الأساسية له فستكون رباعية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 48 ميغابيكسل من صنع شركة سوني اليابانية، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف أيضا ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع عبر شاحن (22.5 واط)، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

المصدر: وكالات

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