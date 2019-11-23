الكشف عن أبرز ميزات Galaxy S11

كشفت تقارير جديدة معلومات تتعلق بالميزات التي ستحصل عليها هواتف Galaxy S11 المنتظرة من سامسونغ.

وتبعا لموقع thelec فإن شركة ITM الكورية الجنوبية بدأت بتوريد بطاريات Protection Module Packages لشركة سامسونغ، إذ يتوقع أن تستخدم هذه البطاريات في هواتف Galaxy S11 الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطاريات الجديدة طوّرت بتقنيات خاصة تسمح لها بأن تكون ذات قدرات عالية، وبنفس الوقت أصغر حجما من بطاريات الليثيوم الحالية، ما سيمكن سامسونغ من تزويد هاتف S11 ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

وكانت تقارير أخرى قد أشارت إلى أن Galaxy S11 القادم سيحصل على كاميرا رباعية العدسة، مزودة بحساس 108 MP ISOCELL Bright HMX الذي طورته سامسونغ ليعطي الكاميرا دقة 108 ميغابيكسل.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف أيضا على معالجات عالية الأداء من نوع Exynos 9830 أو Snapdragon 865 ثمانية النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256/512 غيغابايات، قابلة للتوسيع.

المصدر: وكالات