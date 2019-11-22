بـ 150$ فقط..Realme تطلق أحد أفضل الهواتف

تستعد شركة Realme الصينية لإطلاق هاتف بمواصفات وكاميرات ممتازة بسعر مغر لا يتجاوز 150 دولارا.

وسيأتي هاتف Realme 5s بهيكل أنيق من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وزنه 198 غ، مزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، بأبعاد "20:9" ودقة عرض (1600/720) بيكسل.

وزوت الشركة المصنعة هذا الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+) ميغابيكسل، فيها تقنيات خاصة لتحديد عمق الصورة وقياس المسافات والأبعاد في اللقطة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

youtube/ China Gadgets

وحصل هذا الهاتف أيضا على ماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ونظام تشغيل "ويندوز-9" مع واجهات ColorOS 6.

ويعمل بمعالج Snapdragon-610 سريع الأداء، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

ومن المفترض أن يبلغ سعر نسخة المزودة بذواكر 4/64 غيغابايت نحو 139 دولارا فقط، أما نسخه المزودة بذواكر 4/128 غيغابايت فسيكون سعرها نحو 150 دولارا.

المصدر: 4apk