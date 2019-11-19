TikTok يتحدى منافسيه بخدمات جديدة

أكدت بعض وسائل الإعلام أن شركة ByteDance المالكة لتطبيق TikTok الشهير تجري محادثات مع بعض أهم شركات إنتاج الموسيقى العالمية بهدف إدخال أغانيها في خدمات موسيقية مدفوعة.

وتبعا للبيانات المتوفرة فإن الشركة تجري محادثات مع كل من Universal Music و Sony Music و Warner Music ميوزيك Warner Music للحصول على صفقات ترخيص عالمية لتضمين أغانيها في خدمات الاشتراك بالموسيقى الجديدة.

والهدف من هذه الخطوة وفقا للخبراء تطوير تطبيق TikTok وإدخال ميزة جديدة عليه تتعلق بالموسيقى، وجعله منافسا للعديد من الخدمات الموسيقية العالمية كـ "آبل ميوزيك" وغيرها.

كما ستمكن الميزة الجديدة التي ستدخل على TikTok المستخدم من بث مقاطع فيديو صغيرة ودمجها ببعض الأغاني والموسيقى.

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وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق TikTok المخصص لتصوير مقاطع الفيديو ومشاركتها يعتبر اليوم من أكثر التطبيقات رواجا على مستوى العالم، ووصل إجمالي عدد مرات تحميله عبر متجري App Storeو Google Play إلى 1.5 مليار مرة، وفقا لبيانات موقع التحليلات Sensor Tower.

المصدر: وكالات