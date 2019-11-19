أبرز الألعاب الإلكترونية لأجهزة أندرويد هذا العام

تتوافر لمستخدمي أجهزة أندرويد حاليا آلاف الألعاب الإلكترونية المجانية، لكن مجموعة صغيرة من الألعاب أصبحت ذات شهرة كبيرة العام الجاري، وبات اللعب فيها إدمانا لملايين الناس يوميا.

Call of Duty Mobile

انتشرت هذه اللعبة بشكل سريع جدا بين مستخدمي أجهزة أندرويد، إذ حققت نسب تحميل وصلت إلى 100 في الأسبوع الأول من طرحها في متجر غوغل الإلكتروني.

وتعتبر هذه اللعبة من ألعاب الأكشن التي تتيح للمستخدم اللعب في خرائط خاصة أو ضمن مجموعات تصل إلى 100 لاعب عبر الإنترنت.

PUBG

أصبحت هذه اللعبة من أشهر الألعاب الإلكترونية في العالم هذا العام، ووصل عدد مستخدميها إلى مئات الملايين.

وتدور فكرة اللعبة حول عدد من الأشخاص يقفزون من طائرة حربية دون إمدادات او أسلحة لتبدأ رحلة البقاء والحرب مع مجموعات أخرى من الأشخاص الذين يلعبون معهم عبر الإنترنت.

Sky Force Reloaded

وتعتبر من أبرز الألعاب التي يعشقها محبو الإثارة وإطلاق النار، ويمكن للاعبين فيها الاختيار بين مجموعات مختلفة من الطائرات القتالية، كما تتضمن عدة مستويات بمهام مختلفة.

Asphalt 9

من أشهر ألعاب السباقات الإلكترونية في العالم، ويحتاج لاعبها لسرعة بديهة عالية وردود أفعال سريعة جدا، وتمتاز بأنها تقدم رسوميات مميزة للمستخدم وسهولة بالتحكم في السيارات وتعديلها.

Ancestor

لعبة من ألعاب الألغاز والأحاجي الشهيرة، تحتاج لتركيز وسرعة بديهة كبيرين من اللاعب، وتمتاز بأنها تزداد صعوبة طردا مع التقدم في مراحل اللعب.

المصدر: وكالات