ميزات يجهلها الكثيرون في iOS الجديد

أتاح نظام iOS 13 العديد من الميزات المفيدة والعملية لأجهزة آبل لكن العديد من مستخدمي هذه الأجهزة يجهلون وجودها أصلا.

إنشاء Animoji داخل تطبيق جهات الاتصال:

بات بإمكان مستخدمي أجهزة آبل إنشاء Animoji في أي جهة اتصال قديمة موجودة في هاتفه أو جهة اتصال يريد إضافتها للهاتف ذلك بالضغط على خيار Edit في جهة الاتصال، ومن ثم Animoji ، واختيار التصميم المناسب للرمز الذي اختاره.

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تفعيل الـ Wi-Fi والبلوتوث بسرعة:

مع إطلاق iOS 13 أصبح بإمكان المستخدمين تفعيل هاتين الخاصيتين بسرعة وعملية وعرض الشبكات والأجهزة المتاحة دون الحاجة إلى التوجه إلى قائمة الإعدادات، إذ يكفي إزاحة "الستارة" التي تحتوي على رموز هاتين الميزتين، والضغط على الزر الخاص بميزة Wi-Fi مثلا لتظهر الشبكات المتوفرة.

التحكم بقوائم مشاركة البيانات:

بات بإمكان المستخدم مع iOS 13 التحكم بالتطبيقات التي تعرض له عندما يريد مشاركة صورة أو مقطع فيديو أو أي نوع من البيانات، وذلك من خلال الأزرار الموجودة بجانب كل تطبيق في قائمة الإعدادات.

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استخدام فأرة بلوتوث للتحكم بالهاتف أو الحاسب اللوحي عن بعد:

وللاستفادة من هذه الميزة يجب اتباع عدة خطوات:

تشغيل البلوتوث وإلغاء اقتران الفأرة مع أي جهاز آخر، ثم انتقل إلى قائمة الإعدادات، وبعدها الضغط على خيار Accessibility، ومن ثم خيار Touch، وبعدها تفعيل Assistive Touch، ومن ثم Pointer Devices، وأخيرا Bluetooth Devices.

المصدر: وكالات