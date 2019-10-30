إصدار جديد من آبل يعزز قدرات آيفون

أصدرت آبل نسخة جديدة من أنظمة iOS لتحسين عمل أجهزتها الذكية بما فيها هواتف آيفون وحواسب آيباد اللوحية.

وحرصت آبل في إصدارها الجديد على إصلاح العديد من الثغرات الأمنية التي قد تؤثر على أنظمة أجهزتها، وزودته بالعديد من المزايا والتحسينات والرموز التعبيرية التي تخص أصحاب الاحتياجات الخاصة.

والنقطة الأهم في إصدار 13.2-iOS هو ميزة "الاندماج العميق" التي تعزز قدرات التصوير في هواتف "آيفون-11" الجديدة، والتي تعتمد على المحرك العصبي Neural Engine في معالجات A13 Bionic لتحسين معالجة الصور والتقليل من الضوضاء الصورية في جوانب اللقطة.

إقرأ المزيد

ومع هذه الميزة ستكون لكاميرات "آيفون-11" 3 أوضاع للتصوير تعمل وفق مستويات الإضاءة، كما ستمنح أصحاب هذه الأجهزة القدرة على التحكم بالدقة ومعدل الإطارات أثناء تصوير الفيديوهات

ويمنح 13.2-iOS أمانا أكبر لبيانات المستخدمين، إذ سيكون بإمكان المستخدم منع مساعد Siri من مشاركة البيانات الصوتية مع موظفي آبل ومخدماتها.

كما سيحسن هذا الإصدار قدرة أجهزة آبل في التعامل السماعات اللاسلكية، وخصوصا مع سماعات AirPods Pro التي كشف عنها مؤخرا.

المصدر: فيستي