حذرت شركة آبل مستخدمي هاتف آيفون 5 من تعذر اتصال هواتفهم بالإنترنت ابتداء من الساعة 12 صباحا يوم الأحد 3 نوفمبر، في حال عدم تحديث البرنامج وتحميل إصدار iOS 10.3.4.

وسيتعذر على المستخدمين، الذين لا يقومون بتحديث هواتفهم، تصفح مواقع الإنترنت في "سفاري" ورسائل البريد الإلكترونية، وكذلك متجر آبل وiCloud والخرائط.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب على مستخدمي هواتف آيفون 4S والعديد من الإصدارات القديمة لأجهزة آيباد، تحديث البرنامج على أجهزتهم لضمان الاتصال بالإنترنت.

وبدأت المشكلة عند حدوث خلل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، في شهر أبريل، حيث اضطرت آبل إلى إصلاح الخلل لإيقاف تشوش خدمة المواقع والساعات.

إقرأ المزيد

ونظرا للطريقة التي تُسجل بها الأسابيع في أنظمة GPS، فإن التاريخ يعاد ضبطه فعليا إلى الصفر كل 1024 أسبوع.

وطُبقت إصلاحات الخلل على برامج iOS 10.3.4 وiOS 9.3.6 والإصدارات الأحدث فقط، وبالتالي فإن أي مستخدم لم يطبق التحديث سيواجه مشاكل معقدة، وفقا لتقارير 9to5Mac .

وفي يوليو الماضي، حذرت آبل مستخدمي الأجهزة القديمة من أن لديهم 4 أشهر تقريبا لتحديث البرنامج، قبل الوصول إلى لحظة الصفر يوم الأحد المقبل.

ويتلقى مستخدمو آيفون 5، تحذيرات على هواتفهم تخبرهم بأن "الإجراء مطلوب لهواتف آيفون 5". ويجب على المستخدمين أيضا تحديث آيفون 4S وآيباد 2 وآيباد بشاشة Retina، والجيل الرابع من الجهاز.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، قالت آبل: "قبل الساعة 12:00 صباحا يوم 3 نوفمبر 2019، يتطلب آيفون 5 تحديث برنامج iOS، للحفاظ على دقة GPS ومواصلة استخدام الخدمات، التي تعتمد على التاريخ والوقت، بما في ذلك متجر التطبيقات والبريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت".

إذا لم يتم تحديث البرنامج بحلول الوقت المحدد، فسيكون الخيار الوحيد المتاح هو توصيل الهاتف بالكمبيوتر، والقيام بذلك يدويا من خلال تطبيقات سطح المكتب.

المصدر: ديلي ميل