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غوغل تدخل عالم الطب عبر مشروع جديد

العالم الرقمي و Social media

غوغل تدخل عالم الطب عبر مشروع جديد
Reuters XX/TY
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ذكرت بعض المواقع ووسائل الإعلام أن شركة غوغل تشارك في مشروع سري مع أحد أكبر أنظمة الرعاية في الولايات المتحدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل وفي إطار مبادرة  Project Nightingale بدأت بالتعاون مع  Ascension ثاني أكبر نظام صحي في الولايات المتحدة، بهدف جمع البيانات الصحية لملايين الأمريكيين، وأن تبادل البيانات بين الشركتين يتسارع منذ الصيف.

ومن المفترض أن تستخدم غوغل البيانات الطبية التي تحصل عليها من أنظمة الرعاية الصحية في استحداث منظومة جديدة تعتمد على الذكاء الصناعي والتعلم الآلي هدفها تأمين رعاية أفضل للمرضى وتقديم اقتراحات مفيدة لعلاجهم.

وستتمكن فئة معينة فقط من موظفي غوغل من الاطلاع على بيانات المرضى، بمن فيهم بعض موظفي قسم Google Brain للعلوم البحثية، والذي تعزا إليه بعض أهم الإنجازات التي حققتها غوغل.

وستشمل البيانات المشاركة في Project Nightingale نتائج الاختبارات والتحاليل للمرضى، وتشخيص الأطباء، وسجلات الاستشفاء، وحتى أسماء المرضى وتواريخ ميلادهم.

المصدر: وكالات

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