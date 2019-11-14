"إنستغرام" ينافس tik tok بميزة جديدة

بدأت شركة "إنستغرام" باختبار ميزة جديدة عند بعض مستخدمي تطبيقها في البرازيل، ستنافس من خلالها تطبيق tik tok الشهير للفيديوهات.

وأشار الخبراء في "إنستغرام" إلى أن ميزة Reels الجديدة التي بدأوا اختبارها تمكن المستخدم من تسجيل مقاطع فيديو صغيرة مدتها 15 ثانية، والتحكم بسرعة تلك الفيديوهات وإضافة الموسيقى وبعض المؤثرات الصوتية إليها.

ويمكن لمستخدمي هذه الميزة مشاركة مقاطع الفيديو في "قصصهم" على التطبيق، أو إرسال تلك المقاطع عبر الرسائل مباشرة، أو نشرها في قسم Top Reels على تطبيق "إنستغرام".

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ويرى الخبراء أن "إنستغرام" تحاول من خلال هذه الميزة سرقة الأضواء من tik tok، واجتذاب شريحة من المستخدمين الذين يهوون تصوير الفيديوهات بطريقة طريفة.

لكن مدير إدارة المنتج في الشركة، روبي شتاين، قال: "لا يوجد منتجان متماثلان تماما، وفكرة مشاركة الفيديو مع الموسيقى فكرة عالمية، والجميع مهتمون باستخدامها، نحن نركز على كيفية جعل هذا التجربة فريدة بالنسبة لنا".

المصدر: meduza.io