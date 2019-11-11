خبراء يدعون مستخدمي أندرويد لحذف تطبيقات متداولة فورا

كشف تقرير جديد أن عددا من التطبيقات المصممة لحماية الهواتف الذكية من الفيروسات، قد تتسبب في ضرر أكبر مما قد تنفع لجهازك.

وحذر خبراء من VPN Pro مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، من 15 تطبيقا وبرامج لمكافحة الفيروسات التي قد تكون خطيرة.

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وفي مدونة حول التحذير، أوضح الباحث الأمني جان يونغرين: "هذه التطبيقات شائعة بشكل مثير للدهشة وقد تشكل خطورة، لأنها تطلب من المستخدم منحها الكثير من الأذونات التي لا تحتاج إليها، مثل معرفة مكان وجودك في جميع الأوقات، والقدرة على استخدام الكاميرا، وحتى استخدام هاتفك من دون علمك".

وما يدعو للقلق أن هذه التطبيقات، تم تنزيلها أكثر من ملياري مرة من متجر "غوغل بلاي"، ما قد يعرض المستخدمين وبياناتهم الثمينة للخطر.

وأضاف يونغرين، أنه على الرغم من التحذير من هذه التطبيقات و"إدانتها بهذه الأنشطة الضارة في الماضي، إلا أنها ما تزال متاحة عبر متجر "غوغل بلاي"، وتحقق ملايين عمليات التثبيت على أجهزة أندرويد كل شهر".

وبناء على هذه النتائج، يحث الخبراء المستخدمين على توخي الحذر بشأن التطبيقات التي يقومون بتنزيلها، ووضعوا قائمة بتطبيقات مكافحة الفيروسات الخطيرة والتي تتضمن ما يلي:

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Security Master

Virus Cleaner

Antivirus Free 2019

360 Security

Virus Cleaner 2019

Super Phone Cleaner

360 Security Lite

Super Cleaner

Clean Master

Super Security

Antivirus Free

Antivirus Android

Antivirus & Virus Cleane

Antivirus Mobile

المصدر: ميرور