تعرف على "منافسة apple watch" الصينية من Xiaomi

كشفت Xiaomi الصينية رسميا عن ساعة ذكية متطورة بمواصفات، تجعل منها أهم منافس لساعات apple watch الشهيرة من آبل.

ومن أهم ما يميز هذه الساعة هو دعمها لتقنية الاتصال الخلوي، وشبكات 4G عبر شريحة eSIM الإلكترونية، لتغني المستخدم عن الهاتف لإجراء الاتصالات، فضلا عن قدرتها على التواصل مع الأجهزة الذكية والهواتف عبر شبكات بلوتوث وWi-Fi.

youtube/Aleksandr Suvorov

وزودت Xiaomi Mi Watch الجديدة بشاشة AMOLED بمقاس 1.78 بوصة، بكثافة 326 بيكسل للبوصة الواحدة، وبطارية بسعة 570 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 36 ساعة متواصلة في حال استعمالها بشكل متواصل للقراءة أو إجراء الاتصالات.

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كما جاءت الساعة بمعالج Snapdragon Wear 3100، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 8 غيغابايت، ومايكروفون ومكبرات صوت لإجراء الاتصالات والاستماع إلى الموسيقى.

وحصلت هذه الساعة على أكثر من 40 تطبيق، منها تطبيقات لمراقبة الحالة الصحية واللياقة البدنية للمستخدم، بالإضافة إلى قدرة على عرض الفيديوهات والنصوص على شاشتها الصغيرة، وواجهات تشغيل MIUI for Watch المستندة على نظام التشغيل Google Wear OS.

المصدر: gsmarena