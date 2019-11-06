"فيسبوك" تكشف عن شعار جديد "يربط" تطبيقاتها معا!

كشفت "فيسبوك" عن شعار جديد سيظهر قريبا عبر جميع تطبيقات الشركة، والهدف منه إظهار أن الشركة تمتلك وتدير خدمات شائعة، مثل "مسنجر" و"إنستغرام" و"واتس آب" وOculus.

وعندما أُطلق "فيسبوك" لأول مرة قبل 15 عاما، كان عبارة عن موقع ويب واحد يدير عملا واحدا: ربط الأشخاص ببعضهم البعض حول العالم.

والآن، تهيمن الشركة على صناعة مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إدارة التطبيقات الأكثر شيوعا.

Facebook unveils a new logo Monday, November 4, to represent its corporate identity distinct from its core social network

Full story: https://t.co/E4DDlvsE1Kpic.twitter.com/0YJra2Xxve — Rappler (@rapplerdotcom) November 5, 2019

لذا، ابتكرت "فيسبوك" شعارا جديدا لأعمالها الرئيسية، والذي سيربط جميع تطبيقاتها معا.

وبهذا الصدد، قال أنطونيو لوسيو، مدير التسويق في "فيسبوك": "نقوم بتحديث علامتنا التجارية لنكون أكثر وضوحا بشأن المنتجات المقدمة من "فيسبوك". إننا نقدم شعارا جديدا للشركة ونميزها عن تطبيق "فيسبوك"، الذي سيحافظ على شعاره الخاص".

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وأوضح أنطونيو قائلا: "يعد هذا التغيير في العلامة التجارية وسيلة لإيصال هيكل ملكيتنا بشكل أفضل إلى الأفراد والشركات، الذين يستخدمون خدماتنا للتواصل والمشاركة وبناء المجتمع".

ويمثل الشعار الجديد خطا بسيطا كبيرا وهو:"FACEBOOK"، حيث يتميز بمجموعة من الألوان المختلفة. ولن يحل مكان الشعار الأزرق الخاص بتطبيق "فيسبوك"، وهو صغير الحجم.

وكشفت "فيسبوك" أن الشعار الجديد سيظهر داخل التطبيقات والمواد التسويقية خلال "الأسابيع المقبلة".

وتقوم الشركة أيضا بإنشاء موقع ويب جديد لها يستخدم الشعار الجديد.

وسابقا، انتُقد عملاق المواقع الاجتماعية على نطاق واسع، بسبب ما وصفه البعض بأنه "احتكار" لعالم الشبكات الاجتماعية.

المصدر: ذي صن