نوكيا تنافس سامسونغ بهاتف جديد

تستعد شركة نوكيا لإطلاق هاتف مميز بسعر متوسط لتنافس به بعض هواتف سامسونغ المطروحة في الأسواق.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف الجديد باسم Nokia 5.2، ويطرح بعدة نسخ، إحداها مزودة بمنفذ واحد لبطاقات الاتصال، ونسخة فيها منفذين لبطاقات الاتصال ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

كما ستزود هذه الهواتف بشاشات عالية الدقة بحجم 6.4 بوصة، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية، وستحصل على معالج MеdiaTek Hеlio A22 رباعي النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/3 غيغابايات، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3920 ميلي أمبير.

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وستدعم تلك الهواتف شبكات Wi-Fi و Bluetоoth 5.0، وستحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (25+16+8 ) ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحات كبيرة لالتقاط الصور والفيديوهات العالية الدقة في ظروف الإضاءة الخافتة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن تظهر هذه الأجهزة في الأسواق أواخر العام الجاري أو مطلع العام القادم بأسعار تتراوح ما بين 200 و240 دولارا.

المصدر: 4apk