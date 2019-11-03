الصين تطلق إحدى أكبر شبكات 5G في العالم!

أعلنت 3 شركات اتصالات حكومية في الصين عن إطلاق خدمات الجيل الخامس من الاتصالات الخلوية في العديد من أنحاء البلاد، ما يعني تشغيل إحدى أكبر شبكات 5G في العالم.

وتبعا لمواقع مهتمة بشؤون التقنية، فإن الخدمات التجارية لشبكات الجيل الخامس 5G، أتيحت مؤخرا في 50 مدينة صينية، بما فيها بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن وعدد من المدن الكبرى في البلاد.

كما جرى تفعيل نحو 12 ألف محطة مخصصة لدعم شبكات 5G في شنغهاي، لتغطي هذه الشبكات معظم مناطق المدينة، وينتظر أن تفعل الصين 130 ألف محطة أخرى مع نهاية العام الجاري.

وتقدم شركات China Mobile، وChina Telecom، وChina Unicom الصينية للمستخدمين خدمات 5G مقابل 128 يوانا (نحو 18 دولارا)، وتمنحهم 30 غيغابايت من البيانات لكل خط خلوي.

وكانت دول أخرى كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد أطلقت شبكات 5G هذا العام، لكن شبكة الصين التجارية لهذا النوع من الاتصالات تعتبر الأكبر حاليا.

ويتوقع المحللون أن يصل عدد مستخدمي شبكات 5G في الصين إلى 110 ملايين مستخدم بحلول عام 2020.

المصدر: وكالات