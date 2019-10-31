ماذا يحمل واتس آب الجديد لأجهزة آيفون؟

تستعد شركة واتس آب لإطلاق إصدار جديد من تطبيقها المخصص لهواتف آيفون، وسيختبر هذا الإصدار ميزات انتظرها المستخدمون منذ زمن.

وتبعا للخبراء فإن الإصدار الجديد سيختبر ميزات تحسن من استكشاف الأخطاء التي كانت تسبب للمستخدمين مشكلات تعيق صنع نسخ احتياطية من المحادثات عبر التطبيق وتخزين هذه النسخ على iCloud.

كما ستحمل النسخة الجديدة من التطبيق ميزة مهمة تمكن من عدم عرض التنبيهات غير المقروءة الواردة إلى مجموعات المحادثة الصامتة، أي في حال ورود رسالة جديدة إلى أي مجموعة صنفها المستخدم بأنها "صامتة" فإن الأيقونة الرئيسية لواتس آب على الهاتف لن تظهر إشعارات حمراء اللون مع أعداد الرسائل.

ويأتي التحديث الجديد للتطبيق بإعدادات مميزة تتعلق بخصوصية المجموعات، تمكن المستخدم من اختيار من يمكنه إضافته لمجموعات المراسلة، إذ يمكن اعتماد خيار "جهات الاتصال ما عدا... " على سبيل المثال.

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وتعالج النسخة الجديدة من التطبيق بعض المشكلات التي عانى منها مستخدمو آيفون سابقا، والتي كانت تؤدي إلى تأخير في وصول الرسائل والإشعارات أحيانا.

المصدر: وكالات