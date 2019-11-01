أحدث حواسب سامسونغ المتطورة

استعرضت سامسونغ خلال مؤتمر المطورين SDC جيلا جديدا من الحواسب المحمولة التي ستنافس بها أهم الشركات العالمية المنتجة لهذا النوع من الأجهزة.

Galaxy Book Flex

جاءت هذه الحواسب بطرازين يميزهما الهيكل الأنيق والرقيق القابل للطي بمقدار 360°، والذي يحول الجهاز عند طيه إلى حاسب لوحي كبير الحجم، وحصلت على شاشات QLED تعمل باللمس بدقة 1920/1080 بيكسل.

وزودت هذه الأجهزة بشاشات بمقاس 13 و15 بوصة، وقلم ذكي، ومنفذي Thunderbolt 3، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية وماسح لبصمات الأصابع.

ويبلغ وزن الحاسب بنسخة 13 بوصة 1.15 كلغ فقط، ويعمل بمعالجات Intel Core من الجيل العاشر، وذاكرة وصل عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت.

أما نسخة 15 بوصة منه فأتت بوزن 1.57 كلغ، وحصلت على معالج رسوميات Nvidia GeForce MX250.

Galaxy Book Ion

وتأتي هذه الأجهزة بنسختين مزودتين بشاشات QLED بمقاس 13 و15 بوصة، وزنهما 790 غ و1.26 كلغ.

وتأتي هذه الحواسب مع معالج Intel Core من الجيل العاشر أيضا، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce MX250، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

المصدر: 4PK