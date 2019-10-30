Palm Phone.. أصغر هاتف ذكي متكامل في العالم!

حاز جهاز Palm Phone اهتمام ملايين محبي التقنية في العالم كونه يجمع في هيكله الصغير جميع مواصفات الهواتف الذكية المتطورة.

والملفت في هذا الهاتف الفريد هو هيكله الصغير الحجم بأبعاد 96.6/50.6/7.4 ملم، ما يمكن وضعه في أي جيب أو حمله كأي ميدالية أو قطعة إكسسوار صغيرة، وهو مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

ومن أبز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-شاشة LCD 445 ppi بمقاس 3.3 بوصة، وأبعاد 3/2، ودقة عرض 720/1280 بيكسل، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

- معالج Qualcomm Snapdragon 435 ثماني النوى.

- معالج رسوميات Adreno 505.

- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت.

- قدرة على التعامل مع شبكات LTE cat.4 150 وWi-FI وبلوتوث و GSM 850, 900, 1800, 1900.

- بطارية بسعة 800 ميلي أمبير.

- أنظمة GPSوGLONASS لتحديد المواقع.

- نظام تشغيل Android 8.1 Oreo.

- بوصلة إلكترونية.

- كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابيكسل.

المصدر: helpix.ru