آبل تطور خاتما ذكيا للتحكم بهواتفها

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن آبل قدمت طلبا إلى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع لتسجيل واحدة تتعلق بخاتم ذكي متطور تعمل على تطويره.

وتبعا للتسريبات فإن الخاتم الذي تطوره آبل سيزود بشاشة صغيرة تعمل باللمس، يمكن من خلالها الاطلاع على الرسائل والإشعارات الواردة إلى أجهزة iPhone و iPad، كما سيأتي بقطعة متحركة صغيرة ستساعد على التحكم بتلك الأجهزة.

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ومن المفترض أن يدعم هذا الخاتم الأوامر الصوتية، ويتعامل مع مساعد Siri الصوتي الذي يعمل في أجهزة آبل، كما سيأتي بحساسات للاهتزازات والحركة، ومستشعرات خاصة لقياس النبض وبعض المعدلات الحيوية لمالكه.

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ومن المحتمل أن يزود هذا الخاتم بتقنيات شبيهة بتقنيات خواتم Nimb الذكية، والتي صممت لتكون وسيلة تمكن الناس من طلب المساعدة في لحظات الخطر، أو عندما يحتاجون إلى مساعدة طبية.

كما قد تزوده آبل بشريحة NFC ليعتمد عليه المستخدم في عمليات الدفع الإلكتروني أو يشحنه لاسلكيا كبعض الهواتف الحديثة.

المصدر: ixbt.com