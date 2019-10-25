سامسونغ تعالج مشكلة ماسح البصمة في هواتفها الحديثة

أعلنت شركة سامسونغ أنها أطلقت تحديثات خاصة لمستخدمي أجهزة S10 و Note 10 لمعالجة المشكلات التي واجهت ماسح بصمات الأصابع في تلك الأجهزة.

وبعد أن قدمت الشركة اعتذاراتها للعملاء قالت: "تأخذ شركتنا موضوع أمان المنتجات على محمل الجد، وسنتأكد من تحسين ميزات الأمان عبر إطلاق التحديثات البرمجية المستمرة التي ستحسن وظائف المصادقة والبيومترية في هواتفنا".

وأشارت إلى أن التحديثات البرمجية خصصت لهواتف Galaxy Note 10 وGalaxy S10 التي اشتكى بعض مالكيها من خلل في آلية عمل ماسح بصمات الأصابع فيها.

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وكانت سامسونغ قد تعرضت لحملة كبيرة من الانتقادات بعد أن أكد بعض مالكي هواتف S10 و Note 10 التي أطلقتها هذا العام أن ماسح بصمات الأصابع المدمج في الشاشة لا يعمل على حماية أجهزتهم، ويمكن خداعه واستعمال بصمة أخرى غير بصمة صاحب الهاتف لفك قفل الشاشة وذلك عند تغطية الشاشة بطبقات حماية مصنوعة من السيليكون.

وكانت بعض البنوك في العالم قد ألغت خدمات الدفع الإلكتروني التي تستعمل فيها بصمة الإصبع لمصادقة العملية عبر هواتف سامسونغ.

المصدر: وكالات