آسوس تفرح المصممين بحاسب متطور بشاشتين

كشفت آسوس مؤخرا عن حاسب شخصي بمواصفات متطورة تجعل منه تحفة إلكترونية يتمناها الكثيرون من مصممي الغرافيك ومستخدمي الإنترنت.

والسمة الأبرز في هذا الحاسب هو أنه أتى بشاشتين، شاشة OLED أساسية بمقاس 15.5 بوصة، بدقة عرض (2160/3840) بيكسل، وشاشة ثانوية موضوعة على لوحة المفاتيح، تعمل باللمس، مقاسها 14 بوصة، يمكن استخدامها لمشاهدة الأفلام والصور أو تصفح الإنترنت أو التحكم بالحاسب أثناء استعمال الشاشة الأساسية.

وزود هذا الجهاز بقلم ذكي يمكن المستخدم من الكتابة أو الرسم على الشاشة الصغيرة، إضافة إلى كاميرا تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، يمكن من خلالها فك قفل الشاشة كما في الهواتف والحواسب اللوحية الحديثة.

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وجاء ZenBook Pro Duo ببطارية تكفيه ليعمل أكثر من 8 ساعات متواصلة، وزودته آسوس بمعالج Intel Core i9 ثماني النوى من الجيل التاسع، إضافة إلى معالج رسوميات Nvidia RTX 2060، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت يمكن توسيعها حتى 32 غيغابايت، ولوحة touchpad متطورة يمكن استعمالها كآلة حاسبة، ولوحة مفاتيح مزودة بإضاءة داخلية.

المصدر: chudo.tech