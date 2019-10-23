nova 5z هاتف متطور من هواوي بـ 225 $

عادت شركة هواوي الصينية لتثبت قدرتها على المنافسة واستعرضت هاتفا متطورا بـ 4 كاميرات خلفية سعره يبدأ من 225 دولارا.

ويأتي هاتف nova 5z الجديد الذي أطلقته هواوي في السوق الصينية حاليا بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، ثبتت عليه شاشة IPS LCD بمقاس 6.26 بوصة أبعادها "19.5:9" ودقة عرضها (2340/1080) بيكسل.

ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو الكاميرا الأساسية التي أتت بـ 4 عدسات ودقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وقدرة على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل فتحات بعض العدسات التي أتت f/2.4، إضافة إلى الكاميرا الأمامية التي أتت بفتحة عدسة f/2.0 ودقة 32 ميغابيكسل وقدرة على التعامل مع ميزة التعرف على الوجوه.

youtube/Дэнчик & Sashka

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Kirin 810 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

وزودته هواوي بماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع عبر شاحن (20 واطا)، إضافة إلى نظام تشغيل أندرويد-9 مع واجهات EMUI 9.1.

ويبدأ ثمن نسخ هذا الهاتف من 225 دولارا في السوق الصينية، ولم يعرف بعد متى سيصل إلى الأسواق العالمية.

المصدر: وكالات