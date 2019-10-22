Vivo تغزو الأسواق بهاتف متطور سعره 130$
عادت Vivo الصينية وفاجأت عشاق التقنية بالكشف عن هاتف ذكي بميزات جيدة سعره 130 دولارا فقط.
ومن أبرز الميزات الفنية والتقنية لهاتف Y11 الجديد:
-هيكل أنيق من البلاتسيك والمعدن والزجاج، مقاوم للماء والغبار، محمي بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.
- شاشة بمقاس 6.35 بوصة بدقة عرض (720/1544) بيكسل.
- معالج Quаlcomm Snаpdragon 439، ثماني النوى.
- معالج رسوميات Adrеno 505.
- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات micrоSD.
- بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تكفيه للعمل ليومين متواصلين في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت.
- منفذ micrо-USB، ومنفذ 3.5 ملم للشحن.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- ماسح لبصمات الأصابع.
- كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
- نظام تشغيل Andrоid 9 Pie مع واجهات Funtоuch OS 9.1 التي تسمح بالتنقل بين التطبيقات المفتوحة بطريقة تشبه تلك المستخدمة في أنظمة أندرويد-10 الجديدة.
- أنظمة GPS وGLONASS لتحديد المواقع.
- قدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi 802.11b/g/n وBluetоoth 4.0.
- مستقبل لإشارات الراديو FM.
- الأبعاد (159.4/76.7/8.9) ملم.
- الوزن: 190 غ.
المصدر: 4APK