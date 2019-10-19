هل تزيل "ياهو" مجموعاتها الشهيرة للمناقشة على الإنترنت؟

بدأت شركة "ياهو" بإدخال تعديلات جذرية على مجموعات المناقشة المجانية الخاصة بها على الإنترنت Yahoo Groups، في خطوة تشير لنيتها إزالة تلك المجموعات.

وأشارت تصريحات صادرة عن الشركة إلى أن موقع Yahoo Groups سيبقى موجودا، لكن مستخدميه لن يتمكنوا من تحميل أي محتوى تفاعلي جديد عليه بدءا من الـ 21 من أكتوبر الجاري.

كما أكدت تلك التصريحات على أن جميع المجموعات العامة في الموقع المذكور ستصبح مجموعات خاصة أو مقيدة، وسيضطر من يرغب بالانضمام إلى المجموعات إلى الحصول على موافقة مدير المجموعة أو تلقي دعوة منه.

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وذكرت بعض المصادر المطلعة في مجال الإنترنت وتقنياته أن "ياهو" قد تزيل جميع استطلاعات الرأي والروابط والمجلدات والمحادثات والرسائل الموجودة في مجموعات المناقشة على موقعها المذكور، وقد تكون هذه خطوة أولية لإزالة الموقع في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع Yahoo Groups ظهر عام 2001 كنوع من المنتديات العامة على الإنترنت، واكتسب شعبية واسعة خلال فترة قصيرة، وأصبح منصة مهمة للتواصل، لكن ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" وغيره تراجعت شعبية هذا الموقع.

المصدر: وكالات