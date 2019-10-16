في أول دعوى قضائية من نوعها، تقدمت محامية للمحكمة بصحيفة دفاع طالبت من خلالها بإغلاق موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في الكويت.

وذكرت المحامية في صحيفة الدعوى أن "تويتر أصبح يساهم في هدم القيم داخل المجتمع، كما أن سيطرة الحكومة على الحسابات الوهمية ضعيفة".

وبحسب إحصاءات غير رسمية يحتل "تويتر" المركز الثاني (بعد انستغرام)، من حيث عدد المستخدمين في الكويت، 1.68 مليون مستخدم، تشكل الإناث 25 منهم بينما الذكور نسبتهم 75 في المئة.

المصدر: القبس