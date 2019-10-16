يعد هاتف "آيفون 11 برو" من شركة "آبل"، الذي يبلغ سعره نحو 1465 دولارا (1149 جنيها إسترلينيا)، أحد أكثر الهواتف غلاء في السوق.

لكن العلامة التجارية الفاخرة "كافيار" (Caviar)، أحدثت نقلة كبيرة بإصدارها أحدث هاتف "آيفون 11 برو"، والذي أطلقت عليه اسم iPhone 11 Pro Superior Jobs، بحسب ما ذكره موقع LetsGoDigital.

ويأتي هذا الإصدار بسعر باهظ يبلغ 6290 دولارا (4966 جنيها استرلينيا)، وذلك بفضل تضمينه قطعة من القميص الأسود الشهير لستيف جوبز، مؤسس شركة "آبل".

وأوضحت "كافيار": تكريما للعبقرية الخالدة، ابتكرت كافيار نموذجا لجهاز آيفون 11 برو الجديد بأسلوب طراز آيفون الأول، الذي أصبح طفرة في عالم التقنيات".

caviar.global

caviar.global

caviar.global

ويتميز الإصدار الحديث للشركة لهاتف "آيفون"، بشعار "آبل" المصنوع من التيتانيوم في منتصف ظهر الجهاز، ويضم قطعة من قميص ستيف جوبز الأسود الشهير.

ويوجد أدنى الشعار نقش محفور يعرض اسم الجهاز ومعلومات عنه، يتبعه في النهاية توقيع ستيف جوبز.

caviar.global

caviar.global

وقالت "كافيار": "الجزء السفلي من الهاتف الذكي يتوج بتوقيع ستيف جوبز بمثابة ختم للجودة، كإشارة على أن الجهاز سيستمر في العمل لسنوات عدة".

ويأتي هذا الإصدار من الهاتف بأعداد محدودة، حيث لن تنتج "كافيار" سوى 9 أجهزة فقط بهذه النسخة من هاتف "آيفون 11 برو" و9 إصدارات أخرى من هاتف آيفون 11 برو ماكس"، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى المواد النادرة التي تحتويها الهواتف.

caviar.global

caviar.global

المصدر: ميرور