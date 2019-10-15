المستخدمون يشتكون من نظام التشغيل الجديد في حواسب "آبل"

اشتكى بعض مستخدمي حواسب "آبل" من ظهور مشكلات في عمل أجهزتهم بعد تحميل نسخة Catalina الجديدة من أنظمة MacOS.

وأشار المستخدمون إلى أن المشكلة الأساسية التي واجهوها بعد تحميل نسخة MacOS 10.15 Catalina هو اختفاء بعض الرسائل في خدمة Apple Mail الموجودة في أجهزتهم، أو عجزهم عن نقل الرسائل ومزامنتها مع الأجهزة الأخرى.

ومن جهته نوه المبرمج، مايكل تساي، بتلك المشكلة، وأوضح أن برمجياته التي يطورها لتطبيقات Apple Mail ليست سببا في ظهورها، فربما يكون السبب عطل في مخدمات شركة "آبل" أو سبب تقني أو برمجي آخر.

ونصح المبرمج مستخدمي حواسب "آبل" بعدم تحديث أنظمة أجهزتهم إلى نسخة Catalina في حال كانوا يستخدمون خدمات Apple Mail إلى أن تقوم "آبل" بإيجاد حل للمشكلات المذكورة.

وكانت "آبل" قد أعلنت مؤخرا عن طرح Catalina، أحدث نسخة من أنظمة macOS المخصصة لتشغيل حواسبها الشخصية والمكتبية، وأشارت إلى الميزات الجديدة التي تحملها هذه النسخة، كميزة "قفل التنشيط" أو Activation Lock، وميزة Gatekeeper التي تزيد أمن التطبيقات.

المصدر: وكالات