Xiaomi تكتسح سوق الهواتف الرخيصة من جديد

قررت Xiaomi اكتساح سوق الهواتف الزهيدة والمتوسطة الثمن بهاتف Redmi 8 المميز.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق ومتين من البلاستيك، محمي من الماء والغبار وفق معايير ip68 العالمية.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية الأخرى لهذا الجهاز:

-شاشة IPS LCD بمقاس 6.22 بوصة، بدقة عرض 1520/750 بيكسل.

- معالج snapdragon 439 ثماني النوى.

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- ذاكرة وصول عشوائي 4/3 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 64/32 غيغابايت.

- بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (18 واطا).

- كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة 12+2 ميغابيكسل.

- ماسح لبصمات الأصابع.

- منفذان لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقات الذاكرة microSD، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- نظام تشغيل "أندرويد-9".

- الوزن: 181 غ.

ويبلغ سعر نسخة هذا الهاتف المزودة بذواكر 3/32 غيغابايت 112 دولارا فقط، أما النسخة التي أتت بذواكر 4/64 غيغابايت فسعرها 126 دولارا، ونسخة 4/64 غيغابايت سعرها 181 دولارا.

المصدر: 4apk