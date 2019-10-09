شركة روسية تعرض "مكتب المستقبل" في دبي

عرضت شركة "غيت موبيت" Getmobit الروسية أحدث حلولها التقنية "مكتب المستقبل" في أسبوع غايتيكس GITEX للتكنولوجيا الذي يستمر من 6-10 أكتوبر الجاري.

وفي إطار المعرض، عرضت شركة Getmobit أجهزتها التي تدعم التحول الرقمي للمؤسسات العامة والطبية والمالية ومؤسسات الطاقة، من خلال خلق مساحة عمل بسيطة وذكية وآمنة ومرتبطة ببعضها البعض، إلى جانب السيطرة على عمليات تقاطع مساحات الإدارة، وإمكانية إدارة البرامج والأمن السيبراني، والسيطرة على كافة العمليات التقنية والتجارية والمعلوماتية بكفاءة شديدة.

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وتقدم الشركة صندوق GM، الذي يعمل مع نظام GM، والذي يعد جهازا متعدد الوظائف، وبداخله جهاز حاسوب وخط تليفون ثابت إلى جانب مخارج USB، وقدرة على التعرف على المستخدم من خلال عدد من الوسائل مثل الكروت، أو العملات، أو الخصائص البيومترية، ما يمكن الموظفين من التعامل مع أي جهاز بهويتهم الشخصية، في أي مكان من المؤسسة.

وتعليقا على المشاركة في المعرض، صرحت مؤسسة الشركة ورئيستها التنفيذية ماريا روكافيشنيكوفا: "نحن على اتصال مع عدد من الشركات الدولية، ونتفهم الاختلافات في احتياجات العمل، والبيئة المطلوبة لكل مجال على حدة. إن قضية أمن المعلومات أصبحت عصب أي عمل على أرض الواقع، ونحن بهذا الصدد نقدم نهجا معقدا لحماية البيانات، كي تصبح بيئة العمل ذكية وآمنة".

المصدر: RT