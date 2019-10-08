ما هو "الوضع الخفي" في خرائط "غوغل"؟

أعلنت "غوغل" مؤخرا عن طرح ميزة "التصفح الخفي" أو ما يعرف بـ Incognito Mode لمستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية الراغبين باستخدام خرائطها الإلكترونية.

وأوضح خبراء في مجال البرمجة أن الميزة الجديدة التي أطلقتها "غوغل" ستعمل بطريقة تشبه طريقة عمل ميزة "التصفح الخفي" أثناء استعمال متصفح chrome، وستعمل على منع "غوغل" من جمع بيانات لا يريد المستخدم أن يشاركها معها أثناء استعمال خرائط Google Maps.

وأشاروا إلى أن تفعيل ميزة Incognito Mode أثناء استعمال Google Maps سيمنع ظهور بيانات جهاز المستخدم، او بيانات المواقع التي يبحث عنها في سجلات "غوغل".

لكنهم نوهوا بأن الميزة ستعمل فقط في حال كان المستخدم قد أدخل بيانات حساب "غوغل" الخاص به أثناء استعمال Google Maps.

ولتفعيل هذه الميزة في تطبيق Google Maps على الأجهزة الذكية يجب اتباع عدة خطوات:

في حال عدم تفعيل هذه الميزة في الخرائط بشكل تلقائي من قبل "غوغل" يتوجب على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات في تطبيق Google Maps، ومن هناك سيكون بإمكانه الضغط على صورة حسابه الشخصي، ليظهر له خيار "تفعيل وضع التصفح الخفي" Turn on Incognito Mode.

المصدر: وكالات