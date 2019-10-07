أبرز ما يميز Surface Duo الجديد من "مايكروسوفت"

استعرضت شركة "مايكروسوفت" مؤخرا جهاز Surface Duo المتطور، الذي قد يغيّر مفهوم الهواتف الذكية القابلة للطي.

ومن أبرز ما يميز هذا الجهاز الذي سيطرح العام القادم هو تزوده بهيكل قابل للطي فيه شاشتان تعملان باللمس بمقاس 5.6 بوصة، ويمكن طيه بزاوية 90° ليستعمله المستخدم كحاسب شخصي، ويمكن طيه بزاوية 180° ليستخدم كحاسب لوحي متوسط الحجم، أو طي شاشتيه إلى الخارج بزاوية 360 درجة ليكون هاتفا يعمل باللمس، بشاشات على الواجهتين الأمامية والخلفية.

كما يمكن وصل هذا الجهاز بلوحة مفاتيح خارجية صغيرة، أو عرض بياناته على شاشات وأجهزة تلفاز كبيرة

youtube/Microsoft Surface

وبدلا من أن تزوده "مايكروسوفت" بأنظمة "ويندوز" الخاصة بها، زودته بنظام "أندرويد" لاجتذاب أكبر شريحة من المستخدمين.

EXCLUSIVE: Take a first look at the Microsoft Surface Duo, a new dual-screen Android 'device.' https://t.co/H560iQTR8xpic.twitter.com/S6x7tBxrD0 — WIRED (@WIRED) 2 октября 2019 г.

ومن المفترض أن يطلق هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى، الذي يعتبر من أفضل وأسرع معالجات الهواتف أداء.

المصدر: hightech.fm