"موتورولا" تحيي "الهاتف الشفرة" من جديد

أكدت مصادر في شركة "موتورولا" أن الشركة عازمة على طرح نموذج جديد كليا من هاتف Razr الأسطوري القابل للطي، الذي عرف بالـ "هاتف الشفرة" بسبب هيكله الرقيق.

وتبعا للمصادر فإن الهاتف الجديد سيطلق قبل نهاية العام الجاري، وسيأتي بهيكل قابل للطي، مزود بشاشة داخلية مرنة بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (2142/876) بيكسل، يمكن استغلال نصفها السفلي كلوحة مفاتيح تعمل باللمس، أو مشاهدة الفيديوهات على كامل مساحتها.

والواجهة الخارجية للهاتف ستحصل على شاشتين، واحدة بحجم 2.5 بوصة لعرض المكالمات والرسائل والفيديوهات، وأخرى صغيرة بحجم 0.75 بوصة، تعمل باللمس وفيها ماسح لبصمات الأصابع، إضافة إلى كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (16+12) ميغابيكسل.

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ومن المفترض أن يعمل هذا الهاتف بمعالج Snаpdragon 710 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وبطارية بسعة 2730 ميلي أمبير.

المصدر: 4apk