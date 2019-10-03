"موتورولا" تعود بهاتف متطور

قررت "موتورولا" العودة إلى عالم الهواتف الذكية بجهاز متطور سعره لا يتعدى الـ 250 دولارا.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Motorola One Macro سيحصل على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، وشاشة بمقاس 6.2 بوصة، بدقة عرض (1520/720) بيكسل، فيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.

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وسيعمل هذا الجهاز بمعالج MеdiaTek Hеlio P60. ثماني النوى، ومعالج رسوميات فيه مسرع ARM Mаli-G72 MP3، وسيحصل على ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

وسيزود One Macro ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ونظامين لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فستكون ثلاثية العدسة، بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر منفصل لقياس المسافات وشدة الإضاءة، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4APK