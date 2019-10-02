البرلمان الروسي يطالب زوكربيرغ بتقرير عن عمل "فيسبوك" في روسيا

طلبت لجنة التحقيق في التدخل بالشؤون الروسية الداخلية من رئيس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، تقديم تقرير عن عمل الموقع في روسيا.

جاء ذلك نقلا عن رئيس اللجنة في مجلس الدوما، فاسيلي بيسكاريوف الذي قال إن "فيسبوك" تحوّلت يوم 8 سبتمبر الماضي إلى ساحة للدعايا السياسية.

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كما أفادت قناة " 360" التلفزيونية الروسية من جهتها، بأن "فيسبوك" حجبت حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحتمال خرقه لقوانين الانتخابات. وتوصلت لجنة التحقيق الروسية إلى استنتاج مفاده بأن شركة "فيسبوك" تعتمد معايير مزدوجة.

يذكر أن "فيسبوك" لم تدفع في سبتمبر الماضي غرامة قدرها 3 آلاف روبل ( 50 دولار)، فرضتها عليها محكمة موسكو للجنح الإدارية لرفضها تزويد إدارة "روس كوم نادزور" (الرقابة) الروسية بمعلومات عن نقل بيانات المستخدمين الروس إلى روسيا.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق في التدخل بالشؤون الداخلية الروسية تم تشكيلها في مجلس الدوما (البرلمان) الروسي بعد أن نشرت المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام الأجنبية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية دعوات إلى المشاركة في التظاهرات غير الشرعية.

المصدر:إزفيستيا