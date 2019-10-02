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"أوبر" تطلق ميزة تسجل صوت السائق إذا شعر الراكب بالخطر

العالم الرقمي

Reuters FW1F/Lisa Shumaker
"أوبر" تطلق ميزة لتسجل صوت السائق في حال الشعور بعدم الأمان
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تستعد "أوبر" لإتاحة ميزة جديدة تسمح لعملائها الذين يشعرون بعدم الأمان أثناء الرحلة، تسجيل صوت السائق ومشاركته مع الشركة.

وكشفت الشركة عن ميزة "تسجيل الصوت" الجديدة ضمن مجموعة من أدوات الأمان التي وفرتها في تطبيقها، والتي يقال إنها ستسمح للركاب بتوثيق الأصوات أثناء الرحلة، في حال تصرف السائق بشكل غير لائق.

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وتأتي هذه الأنباء في وقت صارت فيه "أوبر" تحت المجهر بسبب افتقارها لإجراءات تتعلق بالسلامة.

والعام الماضي، أعلنت "أوبر" عن عقدها شراكة مع Checkr وAppriss للكشف عن سيرة سائقي مركباتها باستمرار، عقب انتقادات لاذعة واجهتها بتهمة التراخي في التحري حول السائقين التابعين لها.

ويشار إلى أن الخطر لا يهدد الركاب فقط، حيث تشير عدة حوادث إلى أن سائقي السيارات التابعة لـ"أوبر" يمكن أن يتعرضوا للاعتداء.

وقد لا تتاح ميزة تسجيل الصوت الجديدة في جميع البلدان التي تشغل خدمات "أوبر"، نظرا لأن تسجيل الأصوات يتطلب موافقة الطرفين في عدد من مناطق العالم.

المصدر: ديلي ميل

 

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