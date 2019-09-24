تحذيرات من تطبيقين شهيرين للسيلفي يسمحان بالتجسس على المستخدمين

يحذر عدد من الخبراء مالكي هواتف "أندرويد" من تطبيقين خطيرين يتم تشغيلهما من قبل المحتالين للتجسس على المستخدمين.

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وتتيح تطبيقات السلفي "المخترقة"، والتي تم تنزيلها بنحو 1.5 مليون مرة، للمتسللين إرسال الرسائل غير المرغوب فيها للمستخدم عبر الإعلانات، إلى جانب قرصنة الميكروفون.

وعادة ما يُطلب من مالكي الهواتف الذكية تنزيل التطبيقات من متجر "غوغل بلاي" (Google Play)، الرسمي، للبقاء آمنين، ولكن في كثير من الأحيان، يمكن للتطبيقات المراوغة أن تشق طريقها إلى المتجر الإلكتروني، ما يعرض المستخدمين للخطر.

ويحذر خبراء الإنترنت في شركة Wandera لتطوير الحلول الأمنية للهواتف، من أن اثنين من تطبيقات تصوير السيلفي الشهيرة، صمما لخداع المستخدمين.

وهذه التطبيقات هي Sun Pro Beauty Camera، الذي تم تنزيله نحو مليون مرة، و Funny Sweet Beauty Selfie، الذي وقع تنزيله نحو 500 ألف مرة، وهذه التطبيقات تعد شكلا شريرا للغاية من البرامج الدعائية.

وعند فتح هذه التطبيقات ، فإنها تنشئ اختصارا على الشاشة الرئيسية، ثم تقوم بحذف نفسها من نظام drawer.

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وهذا يجعل من الصعب على المستخدمين الذين ليسوا متمكنين جيدا تقنيا، من حذف التطبيقات، وذلك لأن الحذف بالطريقة المعتادة سيؤدي ببساطة إلى إزالة الاختصار فقط.

ويمكن أن يظل التطبيق نشطا، ويعمل في الخلفية ويعرض إعلانات بملء الشاشة، فضلا عن أنها تستولي على طاقة معالجة الهاتف واستنزاف عمر البطارية.

كما تمتلك هذه التطبيقات الضارة أذونات متعلقة بالوصول إلى المعلومات الحساسة على الهاتف، ويمكنها أيضا تسجيل الصوت عبر ميكروفون الهاتف الخاص بالمستخدم "في أي وقت دون تأكيد من المستخدم".

ويعد هذا النوع من التطبيق خطيرا للغاية ويجب إلغاء تثبيته من قائمة التطبيقات في الإعدادات فورا.

المصدر: ذي صن