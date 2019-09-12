"سلوفي آيفون" تثير موجة سخرية كبيرة على الإنترنت

طرحت "آبل" مجموعة كبيرة من المنتجات هذا الأسبوع، حيث كشفت عن ثلاثة هواتف "آيفون" جديدة بالإضافة إلى ساعة ذكية وجهاز "آيباد".

وأثناء استعراض هذه المنتجات في مسرح "ستيف جوبز" بمقر الشركة في كاليفورنيا، كشفت "آبل" عن ميزة جديدة في أجهزة "آيفون 11" ما سيحقق لأول مرة القدرة على التقاط مقاطع فيديو بطيئة باستخدام الكاميرا الأمامية، بعد أن كانت هذه الميزة متوفرة فقط في الكاميرا الخلفية للهواتف الذكية.

New slow motion feature available on the front camera... and a new word #Slofies#iPhone11#AppleEventpic.twitter.com/8Jqx4YB2DA — Francisco Jeronimo (@fjeronimo) September 10, 2019

I’m already tired of the slofies I’m yet to see on Twitter and Instagram 💀#AppleEventpic.twitter.com/ujNiMR3rFQ — AnnaliseKeating'sSon 🇿🇼🇬🇧 (@kayswizz11) September 10, 2019

وأطلقت "آبل" على هذه الميزة الجديدة اسم "سلوفي" (Slofie)، وقوبل الإعلان عنها بردود فعل كبيرة ومختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض إعجابه فيما أطلق آخرون موجة من السخرية.

واختارت "آبل" اسم Slofie للميزة الجديدة باعتبارها خليطا من عبارتي slow motion (الحركة البطيئة) و selfie (سيلفي)، إلا أن هذا الاسم أثار انتقادات لاذعة وسخرية واسعة على الإنترنت من قبل عشاق "آيفون".

ومن بين أبرز التغريدات المنتقدة لتلك الميزة، كتب مؤسس MacStories، فيدريكو فيتشي، في حسابه على "تويتر": "أصف "سلوفي" بأنها أسوأ كلمة في عام 2019".

ويبدو أن غالبية الانتقادات ركزت على الاسم وليس على الميزة في حد ذاتها، في حين أن البعض أشار إلى أن هذه الميزة "لا معنى لها".

وعلى الرغم من موجة الانتقادات الساخرة لميزة "آيفون" الجديدة، إلا أننا قد نشهد مشاركات لمقاطع فيديو بتقنية "سلوفي" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، باعتبار أنه سيتم إطلاق هواتف "آيفون 11" في الأسواق في 20 سبتمبر الجاري.

المصدر: ديلي ميل